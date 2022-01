Luchthavens Oostende en Antwerpen boeken forse groei

De twee kleinere luchthavens, die in handen zijn van het Vlaams Gewest, pakken maandag op de eerste werkdag van het nieuwe jaar al uit met trafiekcijfers. Die zijn nog altijd gekleurd door de impact van de pandemie, maar op sommige vlakken is toch verbetering merkbaar.

De luchthaven van Oostende sloot 2021 af met 221.000 passagiers. Dat is bijna een verdubbeling tegenover 2020, maar toch aanzienlijk minder dan de ruim 457.000 van 2019. Dat komt onder meer door de lockdown in de eerste maanden van het jaar, waardoor de eerste vluchten van TUI naar vier Spaanse bestemmingen pas eind april konden vertrekken.

Vanaf de zomer tekende zich een herstel af. In november waren er zelfs 4 procent meer passagiers dan voor de coronacrisis. CEO Eric Dumas noemt het cijfer voor het hele jaar zeer mooi en hoopgevend. 'Als het herstel zo doorzet, zullen we in 2022 dicht aanleunen tegen het resultaat van ons recordjaar 2019', zegt hij in een persbericht.

Cargo en zakenvluchten

Voor cargo zette Oostende met een groei van 18 procent tot 62.000 ton het beste resultaat neer sinds 2011. De vaste vrachtcarriers zijn EgyptAir en Qatar Airways. In Antwerpen springen de zakenvluchten eruit. Vanaf de zomervakantie lag het cijfer zelfs gemiddeld 6 procent hoger dan in 2019.

Het aantal passagiers in Antwerpen kwam vorig jaar uit op 147.000. Ook dat is bijna een verdubbeling in vergelijking met de 80.000 van 2020. Maar in 2019 wipte het cijfer over 300.000. Het beeld van het jaar is vergelijkbaar met dat voor Oostende: een erg zwakke eerste jaarhelft, met een stevig herstel vanaf juli. Dumas verwacht ook hier dit jaar een mooi resultaat als het herstel aanhoudt.