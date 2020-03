'Luchtvaart eind mei wereldwijd failliet zonder overheidsactie'

Na de uitbraak van het coronavirus schrappen luchtvaartmaatschappijen het gros van hun vluchten. 50 miljoen jobs zijn in gevaar. 'De vraag naar internationaal luchtverkeer is zo goed als onbestaand.'

De internationale luchtvaart vliegt door een wervelstorm sinds het coronavirus in de hele wereld zwaar huishoudt. Het moederbedrijf van British Airways schrapt in mei en april minstens driekwart van zijn vluchten. Topman Willie Walsh is van plan zijn pensioen uit te stellen.

Het Amerikaanse United Airlines schrapt minstens de helft van zijn vluchten. De luchtvaartmaatschappij liep deze maand al 1,5 miljard dollar inkomsten mis. De topmanagers moeten het de komende tijd met 50 procent minder loon doen.

Het Finse Finnair stuurt een winstwaarschuwing uit. Het schrapt 90 procent van zijn vluchten én zijn dividend. 'Het coronavirus is met afstand de grootste crisis in de geschiedenis van de luchtvaart', zegt CEO Topi Manner aan het persbureau Bloomberg.

TUI en en het Scandinavische SAS gaan nog een stap verder en schrappen bijna al hun vluchten. Ook EasyJet overweegt dat. Brussels Airlines schrapt minstens 35 procent van zijn vluchten en vraagt de Belgische overheid om steun. Ook de Britse maatschappijen vroegen de overheid al om steun, net als de Frans-Nederlandse luchtvaartgroep Air France-KLM.

De Scandinavische luchtvaartgroep SAS balt in één zin samen wat de gevolgen van corona voor de luchtvaart zijn: 'De vraag naar internationaal luchtverkeer is zo goed als onbestaand.' Bedrijven verbieden hun personeel te reizen en toeristen geven verstek.

Cashreserves gaan pijlsnel naar beneden en vluchten die wel vertrekken, zitten halfvol. CAPA Onderzoeksbureau

'Tegen eind mei zijn de meeste luchtvaartmaatschappijen in de wereld failliet. Cashreserves gaan pijlsnel naar beneden en vluchten die wel vertrekken, zitten halfvol', zegt CAPA, een onderzoeksbureau gespecialiseerd in de luchtvaart. 'Als we een catastrofe willen voorkomen moeten de overheden en de sector gecoördineerd optreden.'

De huidige crisis is niet te vergelijken met de uitbraak van SARS 18 jaar geleden of de aanslagen van 11 september 2001 in de VS, zegt CAPA.

50 miljoen jobs kunnen verloren gaan. Dat is zo'n 12 tot 14 procent van het totaal, zegt de internationale luchtvaart- en toerismefederatie WTTC.