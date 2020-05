Luchtvaart wil in lonen snoeien

Bij Brussels Airlines en Ryanair is sociaal overleg op til. Na de aankondiging van ontslagrondes polst de directie naar de bereidheid van het personeel om loon in te leveren.

Door het coronavirus vraagt de Ierse budgetmaatschappij Ryanair een looninlevering van haar Belgische personeel. De vakbond ACV Plus spreekt van 10 procent voor cabinepersoneel en 20 procent voor piloten.

Ook Brussels Airlines moet besparen op loonkosten. In vakbondskringen valt te horen dat de directie dinsdag in haar eerste voorstel een maximale loondaling van 20 procent op tafel legde. Cabinepersoneelsleden, die de meerderheid vormen bij Brussels Airlines, zouden nieuwe loonschalen krijgen, waardoor ze 15 tot 20 procent minder verdienen. Piloten kijken aan tegen een loonsvermindering tot 15 procent, waarbij het brutoloon wordt ingeperkt en deels omgezet in een cafetariaplan. Het grondpersoneel zou tot 8 procent moeten inleveren.