Luchtvaartbedrijven vormen front tegen Skeyes

De drie hekelen dat de voorbije maanden het luchtruim minstens een op de drie dagen gedeeltelijk of volledig gesloten was, met zware, ook financiële, gevolgen voor de luchthaven en de maatschappijen.

'We eisen in een gezamenlijke procedure een garantie van Skeyes op de continuïteit van het luchtverkeer in België, zodat de passagiers niet langer het slachtoffer zijn van acties bij de luchtverkeersleider', klinkt het in een persbericht.