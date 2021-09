Luchtvaartgroep Asco in Oostenrijkse handen

Asco was tot nu toe in de handen van de familie Boas en geleid door telg Christian Boas.

De familie Boas verkoopt haar luchtvaartbedrijf aan het beursgenoteerde Montana Aerospace. Het prijskaartje is niet bekend, maar de Belgische familie zal mogelijk deels in aandelen worden betaald.

Tweede keer, goede keer voor de familie Boas? De verkoop van Asco aan het Amerikaanse Spirit Aerospace viel vorig jaar in het water omdat de Belgische groep niet (tijdig) kon voldoen aan de overname-eisen van de Europese Commissie. Zoals De Tijd onlangs meldde, ondernam ze een nieuwe poging om Asco van de hand te doen.

Die nieuwe deal is nu geland. Het Oostenrijks-Zwitserse Montana Aerospace (zie inzet) wordt de nieuwe eigenaar van Asco. In de aankondiging van de deal wordt geen prijs vermeld. De familie Boas krijgt sowieso cash, maar mogelijk wordt ook een deel van de prijs in Montana-aandelen betaald. Montana, dat vier maanden geleden naar de beurs trok, overweegt om daarvoor een kapitaalverhoging door te voeren.

De hoop van de familie Boas is dat het deze keer wél zal lukken. Ze zat de afgelopen drie jaar in een rollercoaster. In mei 2018 verkocht ze Asco aan het Amerikaanse luchtvaartbedrijf Spirit Aerosystems voor 650 miljoen dollar (541 miljoen euro). Maar twee jaar later viel de overname in het water, omdat Asco niet (tijdig) kon voldoen aan de overname-eisen van de Europese Commissie.

Dat was niet de enige tegenvaller. In 2019 werd Asco het slachtoffer van een cyberaanval, die het bedrijf wekenlang platlegde. Alsof dat niet genoeg was, legde Boeing de productie van zijn 737 MAX, goed voor bijna 10 procent van Asco’s omzet, heel lang stil. Vervolgens sloeg de coronacrisis toe, die de luchtvaartsector op zijn grondvesten deed daveren. Financieel resulteerde dat vorig jaar in een verlies van bijna 40 miljoen euro. De groepsomzet dook een derde lager naar 203 miljoen euro.

De federale regering stopte Asco geld toe om de balans van de luchtvaartgroep te versterken. Via de FPIM, haar financiële arm, kocht ze voor 30 miljoen euro winstbewijzen van het luchthavenbedrijf. Sinds 2008 pompte ze in totaal 54 miljoen in het Zaventemse bedrijf. Het is onduidelijk of de overheid die effecten naar aanleiding van de Montana-deal zal verkopen.

Trio

Asco is een van de drie grote Belgische toeleveranciers aan de luchtvaartindustrie, samen met Sonaca en Sabca. Het heeft een stevige positie in 'slats' en 'flaps' (beweegbare onderdelen van vliegtuigvleugels) en is aanwezig in bijna alle belangrijke programma’s voor grote burgervliegtuigen (Dassault, Embraer, Bombardier, Boeing en Airbus).

De Zaventemse groep levert ook al jaren onderdelen voor het gevechtsvliegtuig F-35 van Lockheed Martin, het model dat de verouderde Belgische F-16's moet vervangen.