Luchtvaartmaatschappijen gaan geannuleerde tickets sneller terugbetalen

De Europese Rekenkamer oordeelde in juni dat vliegmaatschappijen de rechten van hun klanten tijdens de coronacrisis onvoldoende respecteerden. Klanten kregen vouchers opgedrongen en kregen pas na lang wachten hun geld terug. Consumentenorganisaties kregen daar veel klachten over. Het Belgische Test Aankoop kreeg duizenden meldingen van mensen die gedwongen werden een voucher te aanvaarden of om te boeken naar een duurdere vlucht.