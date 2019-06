Luchtvaartsector verwacht lagere winst

Luchtvaartbedrijven zullen dit jaar minder winst maken dan verwacht. De verwachting voor 2019 is ook lager dan de winst over heel 2018.

De internationale brancheorganisatie IATA verwacht een totale winst van 28 miljard dollar, omgerekend 25 miljard euro. In december ging de koepel nog uit van een gezamenlijke winst van 35,5 miljard dollar (31,7 miljard euro). De verwachting voor 2019 is ook lager dan de winst over heel 2018.