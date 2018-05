Luchtvaartsector werkt aan eigen betaalsysteem

8 miljard dollar per jaar. Zoveel betalen luchtvaartmaatschappijen wereldwijd aan kredietkaartuitgevers als Mastercard of Visa voor het verwerken van de betalingen voor tickets.

Dat geld wil de sector maar wat graag uitsparen. En dus wordt, in samenwerking met Deutsche Bank, gewerkt aan een eigen online betaalsysteem waar niet 1 tot 3 procent van de ticketprijs in andere zakken belandt. Dat schrijft Financial Times.

Europa

Dat soort initiatieven is het rechtstreekse gevolg van nieuwe Europese regulering, die de competitie in het bankwezen wil aanvuren. Via de PSD2-richtlijn is het sinds kort verplicht voor banken om betaalgegevens te delen met derde partijen. Die richtlijn, gecombineerd met nakende realtime betalingen die slechts seconden in beslag zullen nemen, kunnen een heuse revolutie in de financiële wereld te­weeg­bren­gen.