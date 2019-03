Luchtverkeer verloopt weer normaal

GOp Brussels Airport is de situatie sinds 06.00 weer normaal, bevestigt woordvoerster Nathalie Pierard. 'De vluchten kunnen op het voorziene uur opstijgen en landen. Enkel de vluchten die voor 06.00 moesten landen, hebben een beetje vertraging opgelopen', zegt ze.

Er moest maar één passagiersvlucht worden afgelast op Brussels Airport. Brussels Airlines heeft bovendien drie vluchten vanuit Afrika later laten vertrekken, zodat ze pas na 06.00 zouden landen op Brussels Airport.

Het cargoverkeer werd zwaarder getroffen. Een tiental vliegtuigen van DHL kon niet landen of opstijgen. Volgens de website van de luchthaven van Luik is er zaterdagochtend geen enkele vlucht afgelast of vertraagd. Afgelopen nacht werden ook hier wel tientallen vluchten van TNT omgeleid.