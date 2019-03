Luchtverkeerleiders stoppen met staken

'Tijdens het bemiddelingsproces worden de syndicale acties opgeschort en wordt er ook een communicatiestop ingevoerd om de bemiddeling zo sereen mogelijk te laten verlopen en alle kansen te geven op succes', heet het in een persmededeling zondag. De vliegvakanties in de paasvakantie komen dus niet in gevaar. De komende weken zullen de bemiddelaars proberen om de sociale rust bij Skeyes helemaal te doen weerkeren.