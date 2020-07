Luchtverkeersleider Skeyes krijgt 60 miljoen euro staatssteun

Er is een vooruitbetaling van 15 miljoen euro van kosten die ten laste vallen van de federale overheid. Daarnaast krijgt Skeyes een dotatie van 45 miljoen euro.

De federale ministerraad hakte vrijdag de knoop door op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot (MR). 'Zonder het geld zou de werking van Skeyes deze maand al in het gedrang kunnen komen', luidt het.

In de eerste plaats is er een vooruitbetaling van 15 miljoen euro van kosten die ten laste vallen van de federale overheid. Daarnaast krijgt Skeyes een dotatie van 45 miljoen euro, waarvan 20 miljoen terugbetaalbaar is.