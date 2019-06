Luchtverkeersleiders lanceren petitie voor ontslag Skeyes-CEO

Twee dagen eerder had Skeyes-CEO Johan Decuyper duidelijk gemaakt dat hij kandidaat is voor een tweede termijn als topman van de luchtverkeersleider. De voormalige CD&V-kabinetschef, wiens zesjarige mandaat in oktober afloopt, zette de voorbije jaren orde op zaken bij Skeyes, maar oogst door zijn optreden veel kritiek bij een deel van het personeel.