Lufthansa-CEO: 'Lonen van juni betalen wordt moeilijk'

De CEO van Lufthansa heeft in een gesprek met zijn personeel benadrukt dat het moeilijk wordt de lonen van juni te betalen bij gebrek aan cash. 'Als de staatssteun er komt, duurt het nog vier weken voor de lonen op de rekeningen belanden.'

De financiële toestand bij Lufthansa wordt met de dag nijpender. Dat blijkt uit een gesprek dat Lufthansa-topman Carsten Spohr woensdag heeft gevoerd met zijn personeel, onder wie mensen van Brussels Airlines.

Spohr stelt dat het nipt wordt de lonen van juni te kunnen betalen. ‘Die van mei zijn op tijd betaald. Maar juni wordt moeilijk. Als er een reddingsplan komt, hebben we nog minstens vier weken nodig voor de fondsen kunnen worden gedeblokkeerd. We proberen zoveel mogelijk cash te genereren, onder meer door vliegtuigen te verkopen. Maar het staat al vast dat we in juli zonder cash zullen vallen. De tijd is zeer beperkt.’

Reddingsplan

Toch blijft Spohr optimistisch, hoewel de raad van bestuur van Lufhansa het reddingsplan van de Duitse overheid afkeurde. De CEO stelt dat de garantie van de Duitse overheid om Lufthansa te redden blijft. Die toont zich ook constructief in de gesprekken.

De lowbudgetvlieger Ryanair kan nog roet in het eten gooien. Topman Michael O’Leary kondigde al aan dat hij alle luchtvaartmaatschappijen die van hun overheden financiële steun krijgen, zal aanklagen. ‘Daar moeten we mee leven’, repliceert Spohr. ‘Ryanair heeft ruzie met iedereen: met zijn werknemers, met de concurrentie en zelfs met zijn reizigers.’

Ik ben naar Brussel, Wenen en Zwitserland moeten gaan om te bedelen voor geld. Dat is vernederend en pijnlijk voor een maatschappij als Lufthansa. Carsten Spohr CEO Lufthansa

Na de zoektocht naar cash komt de hertekening van Lufthansa. Pas als de omzet op peil is en het bedrijf weer winst maakt, kan het ook zijn schulden terugbetalen. ‘Dat wordt dan onze prioriteit’, aldus Spohr. ‘Zo zullen we natuurlijk onze vliegtuigen vervangen als we daartoe verplicht zijn. Maar dat zal niet meer kunnen zoals vroeger.' De voorbije jaren gaf Lufthansa 2 tot 3 miljard euro uit om zijn vloot te verjongen.

'In ieder geval moet Lufthansa afslanken. De 10.000 banen die op het spel staan, komen overeen met 100 toestellen die aan de grond zullen blijven staan.'

De CEO sluit ook niet uit dat Lufthansa onderdelen zal afstoten. Een verkoop of beursgang van een van de filialen ligt op tafel. ‘We zouden dat niet doen om medewerkers te dumpen, wel om geld op te halen’, benadrukt Spohr, die verwacht dat de luchtvaart pas in de zomer van 2021 op haar oude peil zit. 'De markt zal tot dan slecht zijn. Wie wil dan een bedrijf kopen uit de luchtvaartsector?’

Frustrerend

Spohr, die al dertig jaar bij Lufthansa werkt, gaf toe dat hij zich nooit zo’n frustrerende periode had kunnen inbeelden als nu. ‘Ik ben naar Brussel, Wenen en Zwitserland moeten gaan om te bedelen voor geld. Dat is vernederend en pijnlijk voor een maatschappij als Lufthansa. Maar het is de realiteit.’

Ryanair heeft ruzie met iedereen: met zijn werknemers, met de concurrentie en zelfs met zijn reizigers. Carsten Spohr CEO Lufthansa