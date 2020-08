Lufthansa-CEO: 'Ten vroegste in 2024 weer op precrisispeil'

De Duitse moeder van Brussels Airlines zag zijn omzet in het tweede kwartaal 80 procent terugvallen, tot 1,9 miljard euro, en sluit ook in Duitsland niet langer gedwongenq ontslagen uit.

Lufthansa zag zijn omzet in het tweede kwartaal met 80 procent terugvallen, tot 1,9 miljard euro. Tegelijkertijd dook het bedrijfsresultaat 1,7 miljard euro in het rood, ondanks significante besparingen. De luchtvaartgroep snoeide al 8.300 banen.

'Geen snel herstel'

Blijven besparen is de boodschap, want een snel herstel komt er niet. 'We verwachten dat de luchtvaart ten vroegste in 2024 weer op het precoronapeil zit', zegt Spohr in de toelichting.