Lufthansa-CEO niet zeker over goedkeuring reddingsplan

In een brief aan werknemers, die Bloomberg inkeek, wijst Carsten Spohr op de lage opkomst op de buitengewone aandeelhoudersvergadering van donderdag.

Volgens Lufthansa-topman Carsten Spohr loopt het reddingsplan van 9 miljard euro van de Duitse regering risico om weggestemd te worden. De Duitse regering en Lufthansa kwamen overeen zo'n reddingsplan op poten te zetten voor het Duitse moederbedrijf van Brussels Airlines. In ruil zou de Duitse overheid een belang van 20 procent krijgen in Lufthansa, net als twee zetels in de raad van bestuur.