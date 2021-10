Lufthansa betaalt deel van Duitse staatssteun terug

Dankzij een kapitaalverhoging is Lufthansa erin geslaagd 1,5 miljard euro terug te betalen aan de Duitse overheid. De Duitse luchtvaartmaatschappij streeft ernaar alle coronasteun tegen het einde van dit jaar te vereffenen.

Om te vermijden dat Lufthansa zou omvallen tijdens de coronacrisis, schoot Duitsland te hulp met 6 miljard euro aan staatssteun , waarvan niet alles gebruikt werd. Samen met de middelen voor de dochtermaatschappijen in Oostenrijk, Zwitserland en België - voor Brussels Airlines - had Lufthansa zelfs 9 miljard euro ter beschikking.

De Lufthansa-top schudde daarom een kapitaalverhoging uit zijn mouw. Tussen 22 september en 5 oktober bood het moederbedrijf van Brussels Airlines nieuwe aandelen te koop aan tegen 3,58 euro per aandeel. Die operatie bracht bruto 2,16 miljard op, waarvan 1,5 miljard euro nu terugvloeit naar het Duitse steunfonds WSF. Tegen het einde van dit jaar wil Lufthansa nog eens ruim 1 miljard betalen.

Vertrouwen

'We hebben steeds meer vertrouwen in de toekomst. Meer en meer landen openen de grenzen, en de vraag naar vliegreizen neemt elke dag toe, vooral bij zakenreizigers', stelt CEO Carsten Spohr in een mededeling. Door toedoen van de overheid werden meer dan 100.000 banen gered, schat de topman. Sinds het begin van de pandemie verdwenen wel 30.000 jobs.