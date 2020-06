Lufthansa boekt 2 miljard euro kwartaalverlies

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa, moedermaatschappij van Brussels Airlines, gaat zwaar herstructureren.

Dat kondigde topman Carsten Spohr woensdag aan, bij de voorstelling van het kwartaalrapport. Details over jobverlies gaf hij nog niet.

Lufthansa bereikte vorige week nog een akkoord met de Duitse overheid over een pakket aan staatssteun ter waarde van 9 miljard euro. Maar daarmee is de kous niet af. 'De sector in de voorbije tot stilstand gekomen. Dit heeft een impact gehad. Aangezien het herstel van de vraag slechts zeer langzaam gebeurt, moeten we nu tegensturen met een diepgaande herstructurering', zei Spohr. 'De vaste kosten moeten duidelijk naar beneden in vergelijking met het precrisisniveau.'

De cashflow moet fors toenemen, om het bedrijf toe te laten zijn kredieten zo snel mogelijk af te betalen. De cijfers in het kwartaalrapport van Lufthansa tonen aan hoe dramatisch de toestand is.

De Lufthansa-groep vervoerde in het eerste kwartaal 21,8 miljoen passagiers, een kwart minder dan vorig jaar. De omzet zakte met 18 procent tot 6,4 miljard euro.

De bedrijfswinst kwam 1,2 miljard euro onder nul uit, en het nettoverlies liep zelfs op tot 2,1 miljard euro. Dat laatste was deels ook te wijten aan afwaarderingen van activa en verliezen (950 miljoen euro) op de hedgingposities waarmee het bedrijf zich probeert in te dekken tegen schommelingen in brandstofprijzen. Lufthansa schreef bijvoorbeeld 57 miljoen euro af op Eurowings en 266 miljoen euro op vliegtuigen die buiten dienst werden genomen.

241.000 Paasagiers In april vervoerde Lufthansa amper 241.000 passagiers. Dat is 98 procent minder dan vorig jaar.

