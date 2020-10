Lufthansa gaat extra besparen tijdens wintermaanden

Luthansa en zijn dochterbedrijven - waaronder Brussels Airlines - gaan extra besparen en zetten vanaf december nog eens 125 vliegtuigen extra in winterslaap.

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa noemt extra kostenbesparingen en een verdere inkrimping van de vloot noodzakelijk. 'We kunnen er niet omheen', heeft de directie zondag in een brief aan het personeel laten weten.

De luchtvaartmaatschappijen binnen de groep - waaronder Brussels Airlines - zullen maar een kwart van de diensten aanbieden in de winter 2020/21 in vergelijking met vorig jaar, omdat de passagiersaantallen lagere zijn dan vorig jaar, luidt het in de brief.

De directie zegt wel vastberaden te zijn om 'minstens 100.000 van de 130.000 werknemers van het bedrijf aan boord te houden'.

In welke mate Brussels Airlines getroffen is binnen het nieuwe actieplan is nog onduidelijk.

De voorbije twee kwartalen boekte Lufthansa een gecumuleed nettoverlies van bijna 3 miljard euro.