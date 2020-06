Lufthansa heeft reddingsdeal met Berlijn

Lufthansa gaat onderuit op de Duitse beurs, nadat het in ruil voor 9 miljard euro reddingsgeld meer concurrentie moet toelaten in Munchen en Frankfurt.

De Duitse regering werkte afgelopen weekend haar meningsverschillen met de Europese Commissie weg over een reddingspakket van 9 miljard euro voor luchtvaartmaatschappij Lufthansa.

De maatschappij zal daarom 24 slots - drie vertrek- en drie landingslots per dag voor vier vliegtuigen - aan concurrenten verkopen.

Het management van Lufthansa zegt in een mededeling de voorwaarden te aanvaarden.

Slots

Wachten op cash

De gesprekken tussen Lufthansa, Berlijn en Brussel over andere details van de deal lopen nog. Ook de raad van bestuur van Lufthansa moet nog groen licht geven, nadat het management al akkoord is gegaan.

Protectionisme

De redding laait het vuur op in het debat over waar de grens ligt tussen noodhulp en protectionisme. Ryanair kan niet bieden op de slots van Frankfurt, omdat het er al naartoe vliegt. Easyjet vliegt al op München. Jozsef Varadi, de CEO van lagekostenmaatschappij Wizz Air, noemde tegenover het persagentschap Bloomberg de redding 'marktverstorend' en vindt het offer dat Lufthansa moet brengen klein in verhouding tot 9 miljard euro steun.