Lufthansa houdt lat voor Brussels Airlines hoog

Terwijl Lufthansa donderdag en vrijdag 1.300 vluchten moet schrappen door stakend cabinepersoneel, kondigde de Duitse luchtvaartgroep donderdagochtend aan dat zijn bedrijfswinst (EBIT) in het derde kwartaal met 1,3 miljard euro 8 procent lager uitviel dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is wel iets hoger dan de doorsnee analistenverwachting van 1,2 miljard euro.

De terugval is onder meer te wijten aan lagere ticketprijzen, door de moordende concurrentie, en hogere kerosinekosten, die in het derde kwartaal 171 miljoen euro hoger uitvielen dan in dezelfde periode in 2018.