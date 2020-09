Lufthansa krimpt vloot in, extra jobs in gevaar

In het tweede kwartaal van dit jaar vervoerde de luchtvaartgroep 1,7 miljoen passagiers, een duikvlucht van 96 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. En nu de coronabesmettingen in veel Europese landen opnieuw in stijgende lijn gaan, is beterschap in het derde kwartaal niet meteen op komst. 'Nadat we in de zomermaanden positieve signalen kregen, dalen het aantal passagiers en het aantal boekingen nu opnieuw.'