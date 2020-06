'Lufthansa laat Brussels Airlines vallen'

Volgens La Libre wil Lufthansa zijn Belgisch filiaal de boeken laten neerleggen als geen sociaal akkoord wordt gesloten tussen de directie en bonden over de geplande herstructurering. Vooral de piloten liggen dwars over het plan, dat 1.000 van de 4.000 jobs zou kosten.

Maar bij het personeel groeit de ongerustheid. 'Dit nieuws zet extra druk op onderhandelingen die, ondanks de moeilijke context, constructief verlopen voor al het personeel: grondpersoneel, cabin crew en piloten', stelt de socialistische bond BBTK in een persbericht. 'Brussels Airlines is de voorbije weken 'al tien keer dood en begraven geweest', zegt Filip Lemberechts van de liberale bond.

Speculatie

De Belgische regering en Lufthansa onderhandelen sinds weken over een reddingspakket van 390 miljoen euro. Maar de gesprekken lopen erg moeilijk. Federaal minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) wil garanties over de werkgelegenheid en de toekomst van de hub in Zaventem. Ook over de sanctie als Lufthansa het akkoord niet respecteert, blijft debat bestaan.