Lufthansa noemt overheidssteun 'dringend'

Het is nog altijd afwachten of de Duitse regering met 9 miljard euro voor Lufthansa over de brug komt. In een brief aan het personeel noemt Lufthansa de steun 'dringend'.

'De vraag wanneer en in welke vorm de Duitse overheid Lufthansa wil helpen, wordt steeds dringender', klinkt het in de brief van de raad van bestuur van Lufthansa. De Duitse luchtvaartmaatschappij ziet maandelijks 800 miljoen euro in rook opgaan, omdat het gros van de vluchten door de coronacrisis geschrapt is. Begin mei verklaarde topman Carsten Spohr nog dat Lufthansa over circa 4 miljard euro cash beschikte om de crisis te trotseren.

Maar de onderhandelingen met de Duitse regering verlopen stroef. Het struikelblok in de gesprekken is de vraag of de overheid een belang van 25,1 procent in Lufthansa moet krijgen in ruil voor de financiële steun. Daarover is ook in de Duitse regering nog geen eensgezindheid, meldt het persagentschap Bloomberg.

Om uit de impasse te raken circuleert nu een plan om de overheid via de uitgifte van nieuwe aandelen een belang van 9,3 procent te laten verwerven in Lufthansa, en tegelijk een converteerbare obligatie uit te geven. Dat zou de overheid later nog de kans bieden om het belang in Lufthansa op te drijven.

Concurrentienadeel

Maar Lufthansa staat weigerachtig tegenover staatsinmenging. De top van de luchtvaartmaatschappij vreest dat concurrenten, die ook overheidssteun krijgen, aan minder stringente eisen zullen worden onderworpen. Daardoor zou de Duitse maatschappij een competitief nadeel hebben.

De onderhandelingen gaan intussen verder, en volgens bronnen dicht bij het dossier is de kans reëel dat de gesprekken over het weekend worden getild.

Wachten op Berlijn

De onderhandelingen tussen Lufthansa en de Duitse overheid zijn ook belangrijk voor Brussels Airlines. De Belgische Lufthansa-dochter vraagt 290 à 300 miljoen euro staatssteun. Maar de Belgische regering stelt eveneens eisen. Ze wil zekerheid over de 'correcte uitvoering van een realistisch en toekomstgericht businessplan' voor Brussels Airlines. Maar verder dan vage beloftes is Lufthansa-baas Carsten Spohr nog niet gegaan.