Lufthansa schrapt 23.000 vluchten in april

In 2018 was de groep Lufthansa, inclusief de lagekostendochter Eurowings, goed voor iets meer dan 1,2 miljoen vluchten.

Veel klanten annuleren hun vlucht wegens het coronavirus. De Lufthansa-groep schrapt zowel vluchten over korte en middellange afstand als langeafstandsvluchten. Vooral het aanbod in Europa, Azië en het Midden-Oosten daalt. Maar Lufthansa wil wel de mogelijkheid behouden 'dat alle bestemmingen op alle continenten bereikt kunnen worden met een maatschappij van de groep via onze hubs in Frankfurt, München, Zürich, Wenen en Brussel'. Over het vluchtschema vanaf 25 april volgt later een beslissing.