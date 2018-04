Lufthansa schrapt dinsdag een op de twee vluchten

Zowel in Frankrijk als in Duitsland wordt morgen veel hinder in het luchtverkeer verwacht als gevolg van vakbondsacties.

In de Duitse luchthavens van Frankfurt, München, Keulen en Bremen wordt dinsdag grote hinder verwacht wegens een vakbondsactie. Daar wordt gestaakt door de vakbond Verdi, die 6 procent opslag vraagt voor de 2,3 miljoen Duitsers in overheidsdienst.

Frankfurt is de grootste commerciële luchthaven van Europa, München de op één na grootste van Duitsland. Een gelijkaardige actie had vier jaar geleden tot gevolg dat in Frankfurt honderden vluchten geschrapt moesten worden.

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa, het moederbedrijf van Brussels Airlines, schrapt alvast ruim 800 van de 1.600 geplande vluchten. Bij Brussels Airlines zegt men geen hinder te verwachten van de Duitse acties.

Ook in andere Duitse sectoren wordt de komende dagen actie gevoerd. Zo wordt in de deelstaat Noordrijn-Westfalen dinsdag hinder verwacht bij het openbaar vervoer, de kinderopvang, de nutsvoorzieningsdiensten en de stadsdiensten. Tegen 13 april zal in alle deelstaten actiegevoerd zijn.

Het volgende overleg over een eventuele opslag voor de Duitse ambtenaren staat gepland op 15 en 16 april.

Frankrijk

Ook de Franse luchtvaartmaatschappij Air France verwacht dat dinsdag een kwart van haar vluchten uitvalt als gevolg van een staking. Het personeel legt het werk neer om zijn eis voor een loonstijging met 6 procent kracht bij te zetten.

Topman Jean-Marc Janaillac van Air-France-KLM zei vrijdag dat er ruimte is voor maximaal 4,5 procent meer salaris, maar dat een verdere verhoging de concurrentiepositie van het bedrijf bedreigt.