Lufthansa talmt met garanties voor Brussels Airlines

Lufthansa-CEO Carsten Spohr wordt deze week in de Wetstraat verwacht voor de redding van Brussels Airlines. Al hoopt de federale regering eerst op toekomstgaranties.

De onderhandelingen over de toekomst van Brussels Airlines gaan beslissende dagen in. Dieter Vranckx, de CEO van Brussels Airlines, maakte intern duidelijk dat hij hoopt op een akkoord eind deze week. ‘Deze week is het erop of eronder’, bevestigt een Belgische bron.

Lufthansa-topman Carsten Spohr komt naar Brussel voor ultiem overleg met premier Sophie Wilmès.





Brussels Airlines vraagt de regering 290 miljoen euro staatssteun om de coronacrisis te overleven. Cruciaal in het overleg zijn de garanties die eigenaar Lufthansa wil geven over de toekomst van zijn Belgische dochter en de ontwikkeling van de hub in Zaventem, die de levensader van de Belgische luchtvaart vormt.

Herstructurering

De Belgische luchtvaartmaatschappij, die haar vluchten midden maart stopzette, moet binnenkort door een forse herstructurering. Oud-covoorzitter Etienne Davignon verwacht dat Brussels Airlines zijn activiteiten met 25 à 30 procent moet inkrimpen. Dat bedreigt een kwart van de 4.000 jobs. In de wandelgangen is sprake van de toepassing van de wet-Renault over collectief ontslag en een sociaal plan ter waarde van 50 à 100 miljoen euro.

Daarnaast werkt Brussels Airlines voort aan het herstructureringsprogramma Reboot. Via een kostenbesparing van 160 miljoen euro op jaarbasis moet dat plan de maatschappij tegen 2022 naar een winstmarge van minstens 8 procent tillen. Lufthansa wil naar verluidt extra kapitaal in Brussels Airlines pompen om dat plan te realiseren. Het bedrijf verwacht ook een Belgische inbreng.

Winstgevendheid

Maar de federale regering wil duidelijke garanties voor die financiële steun. De Wetstraat is niet vergeten hoe Lufthansa Brussels Airlines enkele jaren geleden inpalmde zonder veel begrip voor de Belgische gevoeligheden. De regering vraagt daarom een duidelijk businessplan voor de periode 2020-2025. In dat plan moet Lufthansa kwantificeerbare doelen voor de ontwikkeling van Brussels Airport, het hart van de Belgische luchtvaartsector, voorleggen.

Lufthansa wil investeringen aan de winstgevendheid van het Brussels Airlines koppelen





Lufthansa toont zich erg voorzichtig. Het wil investeringen aan de winstgevendheid van het Belgisch bedrijf koppelen. Dat de luchtvaart wereldwijd door een ongekende crisis gaat, bemoeilijkt de groeiprognoses.

Door die obstakels kan het bezoek van de Lufthansa-topman zelfs naar begin volgende week verschuiven. ‘Spohr mag pas komen als het akkoord rond is’, zegt een bron rond Brussels Airlines. ‘We hebben maar één schot, geen twee.’

Politieke inmenging

Intussen wacht de Belgische regering op de oplossing in Duitsland. Het weekblad Der Spiegel schreef dat de Duitse regering akkoord zou gaan met een steunpakket van 10 miljard euro. De Duitse staat wil in ruil 25 procent van de aandelen en een of twee zetels in de raad van bestuur, wat een blokkeringsminderheid oplevert. Spohr huivert voor politieke inmenging en krijgt daarbij de steun van meerdere aandeelhouders, die dinsdag samenkomen voor een cruciale algemene vergadering van Lufthansa.

Doorstart

Veel alternatieven heeft de regering-Wilmès niet. Al weken circuleert het gerucht dat Brussels Airlines na een faillissement een gedeeltelijke doorstart kan maken met de Waalse luchtvaartmaatschappij Air Belgium. Voormalig CEO Bernard Gustin, die in het dossier optreedt als adviseur, zou dat bedrijf leiden.

Maar in een brief aan Spohr veegde Wilmes die piste van tafel. ‘Wij blijven geloven dat de plaats van Brussels Airlines in de groep Lufthansa de beste garantie voor de toekomst is’, schreef ze.