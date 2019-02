Lufthansa-topman stopt als bestuurder bij Brussels Airlines

Carsten Spohr, de topman van Lufthansa, maakt niet langer deel uit van de raad van bestuur van SN Airholding, de holding boven de luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines. De raad werd ook verkleind van negen naar vijf mensen, onder wie twee Belgen. Dat blijkt dinsdag uit een publicatie in het Staatsblad.

Lufthansa rondde begin 2017 de volledige overname van Brussels Airlines af. Naar aanleiding daarvan kreeg Lufthansa een meerderheid in de raad van bestuur van SN Airholding. Carsten Spohr werd medevoorzitter. 'Om persoonlijk het integratieproces te kunnen begeleiden', klonk het toen. Brussels Airlines moest immers een onderdeel worden van de Lufthansa-dochter Eurowings Group.

Bernard Marchant

Dat integratieproces is blijkbaar voldoende gevorderd, want sinds 9 januari zit Spohr niet meer in de raad van bestuur van SN Airholding. Ook twee andere Lufthansa-mensen, Ulrik Svensson en William Willms, namen ontslag. Aan Belgische zijde stapten Bernard Marchant, de CEO van mediagroep Rossel, en professor-ondernemer-bankier Theo Peeters op.