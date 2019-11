Lufthansa verkoopt Europese cateringafdeling

De Duitse luchtvaartgroep Lufthansa wil het Europese deel van zijn cateringtak LSG Sky Chefs verkopen aan de Zwitserse wereldmarktleider Gategroup. De impact op de Belgische afdeling is nog niet duidelijk.

Het overnamebedrag wordt niet bekendgemaakt. Volgens Reuters verkoopt Lufthansa de cateringtak omdat het kampt met dunne marges in een competitieve markt.

De deal ligt ook in lijn met de plannen van Lufthansa om te filteren in haar activiteiten. 'De verkoop maakt deel uit van de strategie om ons meer te concentreren op luchtvaartmaatschappijen', zegt het luchtvaartbedrijf in een persbericht.

LSG Sky Chefs > Omzet (2018): 3,22 miljard euro. > Werknemers: 35.512, waarvan 10.000 in Europa. > Levert: 719 miljoen maaltijden per jaar. > Aanwezig in: 205 luchthavens in 59 landen. Gategroup > Omzet (2018): 4,49 miljard euro. > Werknemers: 43.000. > Aanwezig in: meer dan 200 luchthavens in meer dan 60 landen. > Passagiers: 700 miljoen per jaar.

Gategroup zal dan weer zijn cateringbusiness verder kunnen uitbreiden. Die groep ontstond in 2001 uit het puin van het bankroet van Swissair en is nu al de grootste luchtvaartcateraar van de wereld. Volgens persagentschap Belga werd ook onderhandeld met het Arabische dnata en het Oostenrijkse Do & Co over de verkoop, maar zij haakten onderweg af.

Zorgenkind

Lufthansa heeft het lastig. In juli viel de winst bij de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa scherp terug met 25 procent tot 754 miljoen euro. Vooral op vlak van de korteafstandsvluchten voelt Lufthansa de hete adem van de lowcostmaatschappijen in de nek. CEO Carsten Spohr liet zich toen scherp uit over de concurrentie. Lufthansa heeft zelf ook een lagekostentak, Eurowings, maar ook die had het lastig afgelopen jaar.

-25% Winst In juli viel de winst bij Lufthansa scherp terug met 25 procent tot 754 miljoen euro.

Ook LSG was al langer een zorgenkind van Lufthansa. Volgens Spohr wogen de hoge personeelskosten, de gevoeligheid aan de wisselkoersen en het grote aantal locaties op de cateringtak. In 2016 werden al 130 jobs geschrapt bij LSG in Zaventem, nadat de moedergroep had aangekondigd serieus het mes te zetten in haar cateringtak. Volgens Reuters volgt ook een verkoop van de internationale activiteiten van LSG, na het Europese deel.