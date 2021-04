Lufthansa zoekt miljarden om Berlijn terug te betalen

Met een megakapitaalverhoging wil de Duitse luchtvaartmaatschappij genoeg ophalen om de overheidssteun van de Duitse overheid mee terug te betalen.

Brussels Airlines-moeder Lufthansa wil 5,5 miljard euro bijtanken met een kapitaalverhoging. Het bedrijf gaat daarvoor in mei de toestemming vragen op de algemene vergadering van aandeelhouders.

Die miljarden, die niet per se in een keer zullen worden getankt, hebben één doel: de Duitse overheid weer uit het kapitaal krijgen. Berlijn is momenteel de grootste aandeelhouder van de luchtvaartmaatschappij, nadat de overheid Lufthansa in volle coronacrisis 9 miljard euro toegestopt heeft om de schok van de pandemie mee op te vangen.

20% belang De Duitse overheid heeft sinds vorig jaar een belang van 20 procent in de luchtvaartmaatschappij Lufthansa.

5,7 miljard euro van die steun kwam er in de vorm van een instap in het kapitaal van het Duitse overheidsfonds WSF. Die 'stille participatie' is goed voor 20 procent van het aandelenkapitaal van de groep.

Slots

Aan die overheidssteun hing echter ook een vervelend prijskaartje. Omdat de Europese mededingingsautoriteiten vreesden dat Lufthansa met het geld van de overheid te machtig zou worden in Duitsland, werd het bedrijf verplicht om 24 slots in München en Frankfurt - drie vertrek- en drie landingslots per dag voor vier vliegtuigen - aan concurrenten te verkopen.

Die slots zijn van zeer grote waarde voor luchtvaartmaatschappijen. Eerder had Lufthansa al steun afgewezen omdat het nog meer slots prijs moest geven aan concurrenten.