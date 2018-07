M/V van de dag | Michael O'Leary

Flamboyante vakbondshater staat voor eerste grote Ryanair-staking in Europa

Toen Michael O’Leary in 1994 aan het roer van het zieltogende Ryanair kwam, had de Ierse boekhouder de duidelijke visie om er vooral geen normale luchtvaartmaatschappij van te maken. Ryanair zou reizigers goedkoop en stipt van A naar B brengen, maar zonder de luxe die toen de norm was in een vliegtuig. Die succesformule werkt al een kwarteeuw uitstekend. Ryanair boekt al drie jaar op rij meer dan 1 miljard euro winst. Liefst 130 miljoen reizigers stapten vorig jaar in een schreeuwerig vliegtuig van het Ierse lowbudgetbedrijf, meer dan bij de Duitse reus Lufthansa.

Maar ook opstandige jongeren worden groot, ondervindt de 57jarige CEO nu zijn bedrijf meer en meer met de problemen van een volwassen luchtvaartmaatschappij worstelt. Zoals: grootscheepse stakingen.

Vandaag en morgen legt een groot deel van het Ryanair-personeel in België, Spanje, Portugal en Italië het werk neer. Gisteren was er al een voorsmaakje in de vorm van een lokale staking in thuishaven Ierland, de derde al deze maand, met 16 geschrapte vluchten. Dat is peanuts in vergelijking met de impact die de georkestreerde actie in vier landen zal veroorzaken. 70 procent van het Brusselse Ryanair-personeel wil het werk neerleggen, in Charleroi de helft.

Voor O’Leary worden de stakingsdagen een enorme en unieke test in zijn carrière. De Ryanair-CEO heeft zijn afkeer voor vakbonden nooit onder stoelen of banken gestoken. O’Leary zei ooit dat eerder ‘de hel zou dichtvriezen’ dan dat hij vakbonden zou erkennen.

Schermvullende weergave Ierse Ryanair-piloten staken op 12 juli in Dublin. ©EPA

Tot vorig jaar. Door het hoge werktempo bij het personeel draaide de vakantieplanning volledig in de soep. Ryanair moest de vluchten van honderdduizenden reizigers schrappen. ‘Yes, we’ve fucked up’, reageerde O’Leary gelaten.

Door de plotse vakantiechaos roken de piloten van Ryanair hun kans. Het personeel klaagt al jaren over de slechte werkomstandigheden. Drank en snacks in het vliegtuig moet het zelf betalen. Het personeel begon zich in een soort vakbonden te organiseren, die O’Leary met grote tegenzin erkende. Maar omdat de onderhandelingen voor geen meter lopen, breken geregeld acties uit op Ryanair-basissen. Nu heeft O’Leary voor het eerst in de geschiedenis van Ryanair een grote stakingsactie aan zijn been.