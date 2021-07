M/V van de week: Richard Branson...

De oude vos is zelfs zijn haren nog niet kwijt. Laat staan zijn streken. Dus troeft Richard Branson dit weekend ’s werelds rijkste mens Jef Bezos af in de private ruimterace.

Zoals het bij ruimtereizen altijd gevaarlijk is om vooraf harde beloftes te doen, zou ook deze afspraak van Richard Branson (70) met de geschiedenis nog mis kunnen gaan. Want het staat pas vast dat hij als eerste een volledig commerciële ruimtevlucht heeft gemaakt als hij zondag aan het einde van de dag weer met beide benen op de grond in de Amerikaanse staat New Mexico staat.

Daarvoor moet hij aan boord gaan van het ruimtevliegtuig SpaceshipTwo Unity. Dat wordt vervolgens door een catamaranachtig vliegtuig op grote hoogte gebracht, voor het op eigen kracht de dampkring verlaat om uiteindelijk ook weer te landen in New Mexico. Maar waar bij de lancering van raketten als die van de NASA of Elon Musks SpaceX het weer altijd nog roet in het eten kan gooien bij geplande lanceringen, is dat risico bij deze vliegende start aanzienlijk kleiner.

De essentie Richard Branson vertrekt zondag voor de eerste commerciële passagiersvlucht naar de ruimte.

Hij troeft daarmee Jeff Bezos af, die op 20 juli met zijn Blue Origin vertrekt.

Bransons reis markeert de start van het echte ruimtetoerisme.

Tickets voor een ruimtereis beginnen bij 250.000 dollar.

De vlucht met Branson aan boord wordt door zijn ruimtebedrijf Virgin Galactic bestempeld als 'het begin van het ruimtetoerisme'. Dat is strik genomen niet helemaal waar. Een Russisch ruimteprogramma bracht de Amerikaanse miljardair Dennis Tito in 2001 al acht dagen naar het internationale ruimtestation ISS.

Branson ontkent zelf dat hij het erom deed, maar hij steelt met zijn commerciële ruimtereis van zondag behoorlijk wat sterrenstof van Amazon-oprichter en collega-miljardair Jef Bezos. Die wil drie weken na zijn vertrek als CEO bij Amazon op 20 juli zijn eerste ruimtereis maken. De twee sleutelden allebei bijna twintig jaar aan hun ruimtedroom en finishen nu op slechts enkele dagen van elkaar. Allemaal toeval, claimt Branson, die verwijst naar de maar zeer recente goedkeuring die Virgin Galactic voor de commerciële vlucht kreeg van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten.

Ruimtepuristen kijken een beetje neer op de hoogte van 80 kilometer die de Unity zal bereiken. Volgens hen ben je pas astronaut vanaf een hoogte van 100 of zelfs 118 kilometer. 80 kilometer is de grens die de Amerikaanse luchtmacht hanteert voor astronauten, omdat in de jaren 60 gewone vliegtuigen vanaf die hoogte onbestuurbaar werden vanwege de ijle lucht.

Het blijft een stunt van jewelste, in de beste Branson-traditie, zoals hij in de jaren 80 jacht maakte op de snelste overtocht van de Atlantische Oceaan met een zeilboot en een heteluchtballon. Maar tegelijkertijd zweert Branson, de zoon van een stewardess en een jurist, dat dit meer is dan één grote marketingstunt.

Dat denken beleggers ook. Zij waarderen Virgin Atlantic, dat door Branson in 2019 via een blancochequebedrijf naar de beurs werd gebracht en er al een behoorlijke ruige rit op heeft zitten, inmiddels op meer dan 12 miljard dollar, vier keer zoveel als twee maanden geleden.

In de voorbije halve eeuw ondernemerschap heeft Branson een stortvloed aan Virgin-bedrijven uit de grond gestampt, veelal in sectoren waar hij weinig of geen kennis van had. ‘Het belangrijkste voor het goed runnen van een bedrijf is dat je goed moet kunnen luisteren’, zei hij in een lunch met Financial Times. Wat ooit begon met een platenlabel is uitgegroeid tot een zeer divers conglomeraat van ruim 400 dochter- en zusterbedrijven die actief zijn in uiteenlopende activiteiten, van cruises en luchtvaartmaatschappijen tot banken, telecom en gezondheidszorg.

UBS becijferde dat tegen 2030 jaarlijks zo'n 3 miljard dollar wordt uitgegeven aan ruimtetoerisme.

Ondertussen werkt Virgin Galactic ook aan nieuwe supersonische passagiersvliegtuigen die het gat moeten opvullen dat de Concorde na zijn pensionering in 2003 achterliet. De doelen daarbij zijn uiteraard weer Bransoniaans groot. Een vlucht tussen New York en Tokyo, die nu 13 uur duurt, moet uiteindelijk in een uur kunnen worden afgelegd.