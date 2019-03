Machts- en egostrijd bij luchtverkeersleider Skeyes zit muurvast

De oorlog tussen de luchtverkeersleiders en de directie van Skeyes legt het overheidsbedrijf lam. Een oplossing voor de aanslepende egostrijd ligt niet voor de hand.

‘Luchtverkeersleiders zijn zoals dokters in een ziekenhuis. Ze geloven dat ze het bedrijf beter zelf zouden leiden.’ Een hoge bron bij Skeyes hekelt de acties die het overheidsbedrijf al weken teisteren. 14 dagen veroorzaakten de luchtverkeersleiders dit jaar al storingen in het Belgische luchtruim.

Voorlopig lijkt het conflict ontzenuwd. Directie en vakbonden zaten vrijdag voor het eerst aan tafel met de twee sociale bemiddelaars die minister van Werk Kris Peeters (CD&V) donderdag aanstelde. Of zij de ruzie kunnen oplossen, is onzeker. Hoewel de vakbonden beloofden hun acties op te schorten, staakten vrijdag opnieuw enkele luchtverkeersleiders. ‘Het is gewoon een machtsstrijd’, zeggen betrokkenen.

De hoofdrolspelers:

1. Verkeersleiders

De luchtverkeersleiders klagen al langer over de hoge werkdruk. Verloven en loopbaanonderbrekingen worden niet altijd toegestaan door het toenemende vliegtuigverkeer en het gebrek aan personeel. Na een tijdelijke aanwervingsstop werft het vroegere Belgocontrol opnieuw stevig aan. Maar omdat de opleiding van nieuwe rekruten lang duurt, is het effect pas later merkbaar.

De luchtverkeersleiders gooien er nu een saus van veiligheid over om de indruk te vermijden dat ze alleen voor zichzelf staken.

Volgens de bonden brengt de huidige situatie de veiligheid in het gevaar. Niet iedereen neemt dat argument ernstig. ‘Bij vorige acties kregen de luchtverkeersleiders kritiek als ze de indruk gaven alleen voor zichzelf te staken’, zegt een bron. ‘Daarom gooien ze er nu een saus van veiligheid over.’

Luchtverkeersleiders verdienen nochtans goed. Hun lonen lopen dankzij tal van premies op tot 15.000 euro per maand. ‘Luchtverkeersleiders zijn historisch verwend’, klinkt het. ‘Vroeger ging de directie altijd op hun eisen in omdat ze de kosten gewoon kon doorrekenen aan de vliegmaatschappijen. Maar onder druk van Europa is dat niet meer mogelijk.’

2. Vakbonden

Kurt Callaerts, het mediagenieke opperhoofd van ACV-Transcom, voert de strijd bij Skeyes aan. De christelijk vakbond diende begin februari een stakingsaanzegging in. Enkele weken later volgde de liberale bond VSOA schoorvoetend. Vooral Callaerts laat zich niet snel doen. ‘Leyes’, reageerde de ACV’er toen Skeyes woensdagavond uitpakte met een ‘voorakkoord’.

Maar de bonden zitten niet op dezelfde golflengte. De rode ACOD, die weinig leden telt bij Skeyes, stelt zich al jaren als ‘vriendelijke’ vakbond op. Daarom ondertekende alleen de socialistische bond gisteren een akkoord in het paritair comité, tot grote ergernis van veel verkeersleiders.

Luchtverkeersleiders zijn historisch verwend.

3. Gilde

De vakbonden staan onder grote druk van de Belgische Gilde der Luchtverkeersleiders. Dat is een niet-erkende corporatistische organisatie waarin vooral oudere, militante verkeersleiders de trom roeren.

De Gilde weegt vooral zwaar op het ACV. ‘De Gilde zoekt altijd een vakbond om haar belangen te verdedigen’, zegt een Skeyes-bron. ‘Ze speelt de bonden tegen elkaar uit: als je ons niet helpt, gaan we naar de andere.’

‘Wij informeren de vakbonden met onze technische knowhow’, relativeert een lid van de Gilde. ‘Maar er wordt naar ons geluisterd.’ De Gilde is ook voor geen kleintje vervaard. Skeyes opende onlangs een tuchtprocedure tegen de voorzitter (een ACV-lid) omdat hij ondanks een ziektebriefje zijn collega’s in de verkeerstoren kwam opjutten.

Hoeveel leden de militante Gilde telt, is onduidelijk. Maar dat 200 van de 265 luchtverkeersleiders deze week een boze brief aan de CEO ondertekenden, toont dat de aanhang groot is.

4. CEO

CEO Johan Decuyper is de grote vijand van de Gilde. Decuyper, een vroegere CD&V-kabinetschef, werkte de historische verliezen bij Skeyes weg en moderniseerde het bedrijf met vallen en opstaan. Door het wegnemen van enkele voorrechten van de vakbonden, zoals de shiftplanning, maakte hij weinig vrienden. Zijn uitspraak dat de acties van ‘enkelingen’ het bedrijf ‘gijzelen’ pookte de onrust bij Skeyes deze week verder op.