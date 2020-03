Met een mondmasker naar Brussels Airport: 'Het was crazy!'

De luchthaven van Zaventem loopt langzaam leeg. De resterende passagiers wapenen zich met mondmaskers. 'Nee, ik heb geen schrik. Mijn medezusters wachten op mij.'

De trein naar de luchthaven is bijna leeg. De poortjes in het treinstation van Brussels Airport staan open. In tijden van coronacrisis hoeven reizigers zelfs de vermaledijde Diabolo-toeslag niet te betalen.

Nu almaar meer luchtvaartmaatschappijen hun aanbod beperken of stopzetten, loopt ook de nationale luchthaven langzaam leeg. Voeding is alleen nog te koop bij Starbucks in de vertrekhal, bij de koffiebar in de aankomsthal en in de kleine supermarkt van Louis Delhaize, waar nog enkele rollen toiletpapier in de rekken liggen. In de apotheek, die geen maskers of ontsmettingsmiddel meer in voorraad heeft, staat geen enkele klant. 'In dorpsapotheken is het wel nog heel druk', weet de verkoopster.

Toch lopen op woensdagmiddag zeker 100 mensen in de vertrekhal rond. Het grote bord toont dat de meeste vluchten in Europa geannuleerd zijn. Maar naar bestemmingen als Kinshasa, Monrovia en Doha vertrekken wel nog vluchten.

Mondmaskers

Uit de luidsprekers klinkt regelmatig een oproep om anderhalve meter afstand te bewaren. Op elke stoelenrij hangt een affiche met de woorden 'Keep Distance', die mensen oproept telkens een zitje vrij te laten. Op verschillende plaatsen in de luchthaven hangen dispensers met ontsmettingsalcohol.

Opvallend is dat bijna de helft van de reizigers een mondmasker draagt, vaak een gesofisticeerd model. 'Eigenlijk nutteloos, tenzij je in grote groep reist', oordeelt de apotheker, die meer in handschoenen gelooft.

In de check-inrij voor een vlucht naar het geteisterde Italië draagt iedereen een mondmasker. De 24-jarige Mattia, die voedingstechnologie studeert in Leuven, had zijn exemplaar voor de zekerheid in januari al meegebracht. 'Het is hier niet leuk', zegt hij. 'Ik keer liever terug naar huis. Ik kon alleen een vlucht naar Rome vinden. Geen idee hoe ik dan tot in Genua raak. Zou jij eigenlijk niet beter ook een mondmasker dragen?'

Roemenië

Een jong Roemeens koppel kijkt verveeld door de ruiten van de tentoongestelde Volvo. Bianca (24) en Dan (34) zouden nog tot vrijdag van hun vakantie in Marokko genieten. Tot het land dit weekend plots besloot zijn luchtruim grotendeels te sluiten.

'Het was crazy', vertellen ze. 'Er zaten nog duizenden toeristen, die allemaal snel een vliegtuigticket wilden boeken. Omdat we geen ticket konden kopen op een website, zijn we gewoon naar de luchthaven gereden. Daar konden we bij een medewerker van TUI nog twee tickets kopen. We wisten niet eens waar onze vlucht naartoe ging. Maar vreemd genoeg bleken er in het vliegtuig nog veel stoelen vrij.'

Maandag kwam het koppel al in Brussel aan. 'Alles was hier dicht. We hebben eten besteld in ons hotel. En we hebben een wandeling gemaakt in het centrum.' Een vliegtuig van de nationale luchtvaartmaatschappij Tarom moet hen vandaag naar huis brengen, waar ze eerst twee weken verplicht in quarantaine moeten. 'We zullen blij zijn als we thuis zijn', grinniken ze.