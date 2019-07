Miljardairsfamilie Benetton betrokken bij redding Alitalia

De Benettons gaan samen met de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines en de Italiaanse spoorwegen een poging ondernemen om het noodlijdende Alitalia weer recht te trekken.

De steenrijke Italiaanse familie Benetton (via haar autowegen- en tolbedrijf Atlantia) is samen met Delta Air Lines betrokken bij de redding van de Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia. Dat hebben de Italiaanse spoorwegen officieel bekendgemaakt. Vorige week was volgens de Italiaanse pers al sprake van een rol voor de Benettons.

De Italiaanse regering zoekt al lang investeerders die het bankroete Alitalia overeind moeten houden. Het staatsspoorbedrijf Ferrovie dello Stato (FS) zegde eind vorig jaar toe om een belang te nemen in Alitalia, maar wel op voorwaarde dat er nog andere partners zouden toetreden.

Intussen toonden de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta, de familie Benetton, de Italiaanse holding Toto, de voorzitter van de voetbalclub Lazio Roma en de Braziliaanse ondernemer German Efromovich interesse.

Overheid

De eerste twee zijn nu uitverkoren. Samen met FS nemen zij een belang in de Italiaanse luchtvaartmaatschappij. Voor Atlantia gaat het om 35 à 40 procent en voor Delta is het 10 tot 15 procent. De Italiaanse overheid zal de rest in handen hebben, rechtstreeks en via FS.

Atlantia gaat mogelijk 300 tot 400 miljoen euro injecteren op een totaalbedrag van ongeveer 1 miljard euro. Dat het tolbedrijf van de familie Benetton mag deelnemen is opmerkelijk, want onder meer de regeringspartij Vijfsterrenbeweging verwijt het bedrijf mismanagement bij de instorting van een snelwegbrug in Genua in augustus vorig jaar. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Die brug werd uitgebaat door Atlantia.

De Benettons zijn ook eigenaar van de cateringgroep Autogrill, in ons land bekend als uitbater van onder meer de vestigingen van Starbucks.