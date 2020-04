Miljardeninjectie voor Air France-KLM

Terwijl de Franse en Nederlandse regering 11 miljard euro in de noodlijdende luchtvaartmaatschappij Air France-KLM steken, blijft het stil over de Belgische plannen met Brussels Airlines.

Gespannen relaties

De afwachtende Nederlandse houding is weinig verrassend. De voorbije jaren raakten de relaties tussen Air France en KLM almaar meer gespannen. Terwijl het efficiënte KLM zich ontpopte tot winstmotor van de groep, ontwikkelde de grotere maar 'werkschuwe' Franse tak zich tot een blok aan het been.

De Fransen presenteren de Nederlanders daarvoor nu de rekening. De regering-Rutte moest vrijdag in allerijl een vergadering beleggen nadat de Fransen wereldkundig hadden gemaakt hoe zij Air France zouden redden. Door de Franse lening aan de moedergroep dreigt het Franse reddingspakket ook de onderlinge machtsverhouding in de groep aan te tasten.

Brussels Airlines

De lastige vraag over staatsparticipaties hangt ook als een schaduw boven Lufthansa , de Duitse eigenaar van Brussels Airlines. Volgens het Duitse persbureau DPA wordt voor de groep een reddingspakket ter waarde van 9 à 10 miljard euro klaargestoomd. Lufthansa-CEO Carsten Spohr zou aansturen op een 'stille Beteiligung'. Lees: de staat geeft geld maar krijgt niets in de pap te brokken.

Dat Etienne Davignon begin april in La Libre Belgique aankondigde dat er een principeakkoord was tussen Lufthansa en de Belgische staat, leidde aan alle kanten tot woeste reacties. Langs verschillende kanten valt te horen dat een akkoord over Brussels Airlines nog niet in zicht is.