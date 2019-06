Moeder Brussels Airlines keldert na winstalarm

De Duitse vliegtuigmaatschappij Lufthansa heeft last van negatieve prijsdruk. Het aandeel keldert.

Lufthansa zegt last te hebben van een negatieve prijsdruk. Met name de prijzen van korte vluchten zijn gedaald doordat er teveel vluchten worden aangeboden en doordat er veel lege stoelen zijn. Het overaanbod wordt gecreƫerd door prijsvechters. De luchtvaartspeler heeft veel geld gestoken in Eurowings, zijn low-budgettak waar Brussels Airlines deel van uitmaakt, om te concurreren met prijsvechters als Ryanair en Easyjet.