Mogelijk 22.000 jobs bedreigd bij Lufthansa

Lufthansa zat woensdag samen met de vakbonden Cockpit, Ufo en Verdi. Ufo liet weten dat het bereid is om tot een oplossing te komen voor de buitengewone algemene vergadering, die eind juni gepland is. De vakbond benadrukt wel dat de werknemers van alle maatschappijen in de groep beschermd moeten worden. Volgens Ufo zijn niet 22.000, maar wel 26.000 jobs bedreigd.