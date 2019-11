Mogelijk Europees luchtvaartmonopolie wekt achterdocht Ryanair

De luchtvaartgroep IAG neemt zijn belangrijkste Spaanse concurrent Air Europa over van het reisconcern Globalia. Iberia, een dochterbedrijf van IAG, investeert 1 miljard euro om de luchthaven van Madrid tot een van zijn grootste Europese hubs te maken.

> Voor 100 procent in handen van de Spaanse ondernemersfamilie Hidalgo. > Omzet (2018): 2,1 miljard euro. > Operationele winst (2018): 100 miljoen euro. > Passagiers (2018): 11,8 miljoen. > Vliegt naar 69 bestemmingen wereldwijd. > Vloot: 66 vliegtuigen.

Air Europa gaat verder onder eigen naam, maar zou eigendom worden van Iberia, de nationale luchtvaartmaatschappij van Spanje. De Spaanse vliegmaatschappij Air Europa snoept al langer marktaandeel af van IAG, het moederbedrijf van Iberia, dat nu via Iberia de luis in zijn pels wil inlijven.

Hubs

De deal is een strategische zet van IAG, dat een 'echte rivaal' in het Europese luchtvaartlandschap wil creëren. Concreet wil de luchthaven van Madrid meespelen op het niveau van de grote hubs zoals Amsterdam, Frankfurt, Londen (Heathrow) en Parijs (Charles de Gaulle).

Voor IAG is dit een goede deal. Maar vanuit het standpunt van de concurrentie ga ik niet akkoord.

'Madrid heeft een achterstand opgelopen de voorbije jaren. Met deze overname zetten we onszelf opnieuw op de kaart', verduidelijkt Iberia-topman Luis Gallego. Met de overname rekent moedergroep IAG op synergievoordelen in kosten en omzet vanaf 2025.

Daarnaast wil IAG met Iberia de marktleider worden voor lucratieve Zuid-Atlantische vluchten. Gallego spreekt ook over een mogelijkheid om een gateway te worden tussen Azië en Latijns-Amerika.

Ryanair

Of de deal doorgaat, is nog afhankelijk van groen licht van de Europese mededingingsautoriteiten. Gezien de nadrukkelijke ambitie om mee te spelen op Europees topniveau en de concurrenten uit te dagen, zal daar vermoedelijk niet licht worden overgegaan. Door het samenvoegen van de twee maatschappijen verdwijnt eigenlijk een concurrent van de markt. Daardoor zou de consument minder keuze krijgen en zo kunnen de ticketprijzen de hoogte ingaan.

Ryanair, de luchtvaartmaatschappij die prat gaat op haar goedkopevluchtenbeleid, is er als de kippen bij om kritiek te uiten. De Ierse groep roept de concurrentiewaakhond op IAG om desinvesteringen te vragen als compensatie voor de overname. CEO Michael O'Leary was sceptisch: 'Dit is een goede deal voor IAG. Maar vanuit het perspectief van de concurrentie, ga ik niet akkoord.'