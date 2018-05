Na piloten ook cabinepersoneel boos

Voor de tweede keer deze week stijgen weinig vliegtuigen van Brussels Airlines op in de luchthaven van Zaventem. Er is nog geen akkoord tussen de directie en de bonden. Na de piloten pleit nu ook het cabinepersoneel voor leefbaar werk.

Net zoals maandag is ook op de tweede stakingsdag 75 procent van de vluchten geannuleerd. Door de schrapping van ongeveer 220 vluchten zijn 25.000 passagiers getroffen. 5.000 passagiers kunnen woensdag wel gewoon vertrekken.

Piloot: droomjob met schaduwkantjes Hebben piloten reden tot klagen? Hoeveel verdienen ze? Hoe hard moeten ze werken? We zetten het in een analyse voor u op een rij.

De directie en vakbonden van Brussels Airlines zijn rond 10 uur woensdagochtend opnieuw samen om een uitweg te zoeken uit het sociaal conflict bij de piloten van de luchtvaartmaatschappij. Beide partijen onderhandelen momenteel rechtstreeks met elkaar. Later op de namiddag komt er wel een sociaal bemiddelaar bij om de situatie op te volgen.

Ruimte om te praten

Het sociaal overleg was maandag van start gegaan na maanden van ontevredenheid bij de piloten over werkuren, loon en pensioenen. Maar een hele dag onderhandelen leidde niet tot een oplossing. De directie van Brussels Airlines heeft maandagavond naar eigen zeggen een substantieel voorstel gedaan aan de vakbondsvertegenwoordigers van de stakende piloten. Ze hopen daarmee het sociaal conflict bij de luchtvaartmaatschappij op te lossen.

'We denken echt dat dit voorstel dichter komt bij de verzuchtingen van de piloten, met veel aandacht voor het evenwicht tussen werk en privé', licht Kim Daenen, woordvoerster van Brussels Airlines, toe. Ze benadrukt dat het voorstel niet te nemen of te laten is, maar dat er ruimte is om te praten.

We hebben maandagavond een voorstel op tafel gelegd waarvan we echt denken dat het dichter komt bij de verzuchtingen van de piloten, met veel aandacht voor het evenwicht tussen werk en privé Kim Daenen Woordvoerster Brussels Airlines

De bonden zijn niet tevreden over wat er maandag op tafel lag en voor hen is het woensdag dan ook erop of eronder. 'Als we het voorstel van maandagavond aan de piloten voorleggen, dan wordt dat zeker verworpen', aldus de bonden.

Cabin crew

Maar een eventueel akkoord met de piloten betekent niet noodzakelijk het einde van de sociale onrust bij de luchtvaartmaatschappij. De stewards en stewardessen laten in een open brief weten dat ook zij op hun tandvlees zitten. Die brief werd woensdag door de christelijke bediendebond LBC-NVK verspreid.

In de brief schrijft het cabinepersoneel dat de job ook voor hen tegenwoordig een hoge prijs heeft. Net zoals de piloten vinden ze dat de werkdruk onhoudbaar is geworden en dat het takenpakket steeds uitgebreider wordt. Volgens hen duren werkdagen steeds langer en worden cao's niet gerespecteerd. Ze vragen leefbaar werk, een beter evenwicht tussen het werk en privéleven, en garanties dat hun koopkracht behouden blijft.