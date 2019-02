Nederland doet het op zijn Frans bij Air France-KLM

De Nederlandse overheid neemt verrassend 14 procent in Air France-KLM om haar invloed te verzekeren. Een liberaal kabinet ontdekt het wapen van economisch nationalisme, een typisch Franse manier om bedrijven te controleren.

Uit vrees voor een te grote Franse invloed legde de Nederlandse regering 680 miljoen euro op tafel om een belang van 12,7 procent in de luchtvaartmaatschappij Air France-KLM te verwerven. Dat gebeurde bij nacht en ontij, want de hele operatie werd in het geheim afgewikkeld. De Nederlandse premier Mark Rutte belde president Emmanuel Macron een uur voor de aankondiging. De Nederlandse minister van Financiën, Wopke Hoekstra, deed hetzelfde met zijn collega Bruno Le Maire.

Woensdagavond raakte bekend dat het belang nog verder was uitgebreid tot 14 procent.

De staatsparticipatie is de ultieme blijk van wantrouwen tussen Nederland en Frankrijk over de toekomst van KLM en Schiphol.

De staatsparticipatie is de ultieme blijk van wantrouwen tussen Nederland en Frankrijk over de toekomst van KLM en Schiphol. Nederland is al jaren bezorgd dat het grotere Air France aanstuurt op de verzwakking van de positie van de Nederlandse luchthaven ten voordele van Roissy. De Nederlandse staat houdt nu bijna evenveel aan als Frankrijk, dat 14,3 procent heeft. Frankrijk heeft wel 22 procent van de stemrechten. De dubbele stemrechten kan de Nederlandse staat pas na twee jaar verwerven.

Het is wat vreemd dat uitgerekend een liberale premier kiest voor staatsparticipaties. Maar Nederland is niet aan zijn proefstuk toe. De Nederlandse regering blokkeerde al twee keer de overname van PostNL door Bpost. Daar kwam geen geld aan te pas, afdreigen was genoeg.

Alarmbellen

Hoe succesvol de Nederlandse staatsparticipatie is, moet nog blijken. In Parijs gingen alle alarmbellen af. ‘Een onverwachte en onbegrijpelijke beslissing’, liet Le Maire gisteren optekenen. Anonieme regeringsbronnen stelden boudweg dat Nederland een ‘raid’ had uitgevoerd.

Voor president Macron is het aan de Nederlanders om hun positie ‘te verduidelijken’. Wat hem betreft moet ‘het belang van de onderneming gevrijwaard worden’. Macron verzet zich tegen iedere overheidsbemoeienis en stelde dat het management de zaak moet leiden. Hoekstra wordt in de komende dagen in Parijs verwacht voor een ‘openhartig en vriendschappelijk gesprek’ bij Le Maire.

De Fransen begrijpen de Nederlandse commotie niet. Terwijl de Nederlanders een te grote Franse bemoeienis vrezen en een mindere rol voor Schiphol, verzekert Parijs dat rekening is gehouden met hun verzuchtingen.

De kern van het probleem is dat de fusie van Air France en KLM nooit goed heeft gewerkt. In 2003 verkeerde KLM in nood en schoot Air France te hulp. Maar tot een echte fusie is het nooit gekomen. Beide maatschappijen bleven vrij zelfstandig werken. KLM legde een stevig herstelparcours af terwijl Air France met sociale conflicten zat opgezadeld. Dat verklaart het grote verschil in rendabiliteit.

Wantrouwig

De aanstelling van de nieuwe topman bij de luchtvaartgroep, de Canadees Ben Smith, moest een ommekeer inluiden. Smith moest het sociaal klimaat bij Air France uitklaren en vervolgens de groep beter integreren. Die laatste stap maakt de Nederlanders net wantrouwig.

Frankrijk heeft altijd een wat dubbelzinnige houding gehad tegenover staatsparticipaties.

Frankrijk heeft altijd een wat dubbelzinnige houding gehad tegenover staatsparticipaties. Vaak kwam het erop neer dat Parijs de ‘kroonjuwelen’ wilde beschermen tegen buitenlandse overnames. En het geeft een belangrijke voet tussen de deur bij belangrijke beslissingen. Al lukt dat niet altijd. De tactiek heeft ook een keerzijde. Tegenover bedrijven met staatsaanwezigheid heerst vaak wantrouwen, wat soms allianties in de weg staat. Bij de autobouwer Renault weten ze daar sinds kort alles van.

Nederland geeft nu de Fransen een koekje van eigen deeg. Of dat voor de luchtvaartgroep goed nieuws is, valt te bezien. Naast Frankrijk en Nederland hebben de strategische partners van Air France-KLM, China Eastern en Delta Air Lines, samen nog eens 17,6 procent van de groep in handen. Om tot strategische beslissingen te komen is dus meer tijd nodig.

De raad van bestuur van de groep kwam woensdag in spoedzitting bijeen. Na afloop viel te horen dat die ‘bijzonder waakzaam zal zijn’ over de weerslag van de Nederlandse participatie op de groep, haar medewerkers, het bestuur en de perceptie in de markt.