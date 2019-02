Nederlands geld moet KLM uit Franse klauwen bevrijden

De Nederlandse overheid wordt zo een even belangrijke aandeelhouder als de Franse overheid, die 14,3 procent van de luchtvaartmaatschappij in handen heeft.

Wrevel

Al sinds de fusie in 2004 zijn de relaties tussen Air France en KLM erg gevoelig. Al jaren ziet KLM met lede ogen aan hoe het hoofdkantoor in Parijs cash en jobs uit Nederland probeert weg te halen.

Winst

Stakingen

Het Franse personeel staat bekend om zijn harde stakingen. In 2015 moest de personeelsdirecteur in zijn door werknemers gescheurde hemd zijn kantoor ontvluchten. Het Nederlandse personeel van Air France klaagt steen en been over de 'werkschuwe' Fransen.