Nederlandse machtsgreep doet Air France-KLM kelderen

Dinsdag raakte bekend dat de Nederlandse regering op korte tijd haar belang in de luchtvaartmaatschappij Air France-KLM had verhoogd van 5,9 tot 12,68 procent . Ze begon vorige week woensdag met het aankopen van aandelen en gaf er sindsdien 680 miljoen euro aan uit.

De Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra wees dinsdagavond op het grote belang van KLM – dat in 2004 fuseerde met Air France – en van de luchthaven Schiphol voor de Nederlandse economie en tewerkstelling. Hij zei ook dat de Nederlandse regering bezorgd was omdat beslissingen over de strategie van KLM frequenter op het niveau van de in Parijs gevestigde holding worden genomen.