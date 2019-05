Nederlandse rechter verklaart Jet Airways failliet

De noodlijdende Indiase luchtvaartmaatschappij Jet Airways is door een Nederlandse rechter failliet verklaard.

De rechter kon dat doen omdat Jet ook een kantoor heeft op Schiphol, bevestigt de curator Rocco Mulder na eerdere berichtgeving door de luchtvaartsite Up in the Sky.

Jet Airways werd bij verstek veroordeeld. Het faillissement geldt volgens het Nederlandse recht in alle landen, maar het is niet direct duidelijk of het Indiase recht dat erkent, geeft Mulder aan.

Het faillissement werd aangevraagd door twee Europese transporteurs die nog geld tegoed hebben van Jet Airways. De bewuste schulden zouden erg laag zijn in vergelijking met de 1,2 miljard schulden die Jet Airways in totaal heeft. De curator gaat daarom in eerste instantie in gesprek met de onderneming.

Schulden

Jet Airways zit al een langere tijd in financiële problemen. Sinds midden april voerde het bedrijf al geen vluchten meer uit omdat er geen geld meer was voor brandstof en salarissen. De oprichter, de CEO en de financieel directeur van het bedrijf stapten de voorbije weken op. Het bedrijf werd in 1992 opgericht als de eerste private luchtvaartmaatschappij van India en groeide uit tot de tweede grootste luchtvaartmaatschappij van India. De voorbije jaren kreeg Jet Airways, dat 16.000 mensen in dienst heeft, te maken met felle concurrentie van budgetvliegers als IndiGo en SpiceJet. Daardoor belandde de maatschappij in financiële moeilijkheden.

Een consortium onder leiding van de Indiase staatsbank SBI nam in maart de controle over de luchtvaartmaatschappij over en is sindsdien tevergeefs op zoek naar een overnemer. De firma vloog tussen 2007 en 2016 op Brussels Airport, maar ruilde Zaventem begin 2016 in voor Schiphol.