Nederlandse steun aan KLM krijgt Europese zegen

De financiële steun voor de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM heeft voor de tweede keer de zegen van Europa gekregen.

De Nederlandse staat zal garant staan voor 3,4 miljard euro aan leningen die KLM is aangegaan om de crisis te overleven. De Ierse prijsvechter Ryanair had tegen die injectie een klacht ingediend bij Europa. De Europese Commissie verwierp in mei die klacht, en oordeelde dat de steun legaal was.

Dat was buiten het Gerecht van de Europese Unie, een onderdeel van het Europese Hof van Justitie, gerekend. Dat vond de argumentatie van de Commissie ondermaats en gaf Brussel twee maanden de tijd om de beslissing beter te onderbouwen. Europa moest duidelijker aantonen dat de steun alleen bestemd was voor KLM en niet voor het zusterbedrijf Air France, en inzicht geven in de contracten tussen de twee zustermaatschappijen.

Die essentiële informatie werd overgemaakt en in het nieuwe Europese oordeel wordt de steun aan KLM als ‘noodzakelijk, passend en proportioneel’ beschreven.

Alitalia maakt doorstart

Niet alleen KLM is daarmee gered, ook voor de Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia is vorige week een oplossing gevonden. Europa heeft ingestemd met een doorstart.