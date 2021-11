Nieuw logo Brussels Airlines stuit op protest werknemers

Brussels Airlines stelde donderdag met veel poeha zijn nieuwe logo voor. Dat was niet naar de zin van een honderdtal protesterende werknemers. 'Totaal verkeerde timing.'

In een reusachtige vliegtuighal achter het TUI-gebouw op de luchthaven van Zaventem onthulde topman Peter Gerber in aanwezigheid van een honderdtal genodigden het nieuwe logo van de Lufthansa-dochter Brussels Airlines. De bekende veertien rode bollen in de vorm van een b zijn vervangen door negen bollen in de vorm van vierkant. Het woord 'Brussels' staat prominent op de flank van het vliegtuig geschilderd.

Volgens Gerber staat het nieuwe logo symbool voor een nieuwe start na een zware herstructurering waarbij een kwart van het personeel verdween en na de heel moeilijke coronaperiode die Brussels Airlines zwaar in de rode cijfers duwde. 'Met het nieuwe logo willen we de wereld tonen dat we er staan en dat we het ergste achter de rug hebben.' Volgens Gerber staat het grote 'Brussels' symbool voor de Belgische identiteit.

Maar die symboliek werd niet door iedereen gesmaakt. Voor de hal protesteerden een honderdtal werknemers van Brussels Airlines. Symbolisch, met de rug naar de hal. 'De timing voor de rebranding is totaal verkeerd', zegt Tim Roelandt van de liberale vakbond ACLVB. 'De werknemers hebben een heel moeilijke periode achter de rug. Covid veroorzaakte veel tijdelijke werkloosheid en financieel verlies en de werkdruk is sinds de zomer enorm verhoogd. Men had het geld beter aan iets anders besteed.'

Die mening werd gedeeld door een luchtvaartexpert in de zaal die fijntjes opmerkte dat Brussels Airlines waarschijnlijk de enige luchtvaartmaatschappij in de wereld is die in volle covidperiode haar logo verandert zonder tevens een nieuw plan aan te kondigen. 'Ryanair en Easyjet vliegen al dertig jaar met hetzelfde logo', is te horen. 'Bovendien is het huidige slechts 15 jaar oud.'

Te hoge werkdruk

De bonden bij Brussels Airlines pleiten er al enkele maanden voor de arbeidsomstandigheden te verbeteren, maar volgens Roelandt wordt daar amper gehoor aan gegeven. 'Sinds deze maand werd een andere personeelsplanning voor de vliegtuigen ingevoerd, maar voorlopig zien we daar niet de vruchten van. Veel werknemers klagen over een te hoge werkdruk.'

Of de bonden acties plannen om de werkdruk te verlagen? Roelandt: 'We wachten op een reactie van de directie. Voor ons is er structureel niets veranderd.'

De afgelopen weken werden meerdere vluchten afgelast door een tekort aan cabinepersoneel. De bonden willen een betere spreiding van de vluchten en het personeel.

Schermvullende weergave Werknemers van Brussels Airlines protesteren tegen de 'slechte timing' van het nieuwe logo. ©BELGA

Gerber nam acte van het werknemersprotest: 'Timing kan je altijd in vraag stellen en ik begrijp dat de mensen twee moeilijke jaren achter de rug hebben. We willen met het logo tonen dat we een Belgische 'home carrier' zijn met Afrika als belangrijke corebusiness.' De rebrandingkosten zijn volgens Gerber 'laag'. 'Enkele honderdduizenden euro's. We brengen het logo aan elke keer een vliegtuig moet worden herschilderd. Dat bespaart op de kosten.' Het laatste toestel met het oude b-logo zou in 2024 uit de vloot moeten zijn.

De bonden hebben twijfels over dat bedrag. Roelandt: 'Waarschijnlijk zal het logo ook in de kostuums, de briefwisseling, de gebouwen en dies meer worden ingevoerd. Dan dreigen de kosten op te lopen.'

Zwarte cijfers