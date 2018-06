Nieuw voorstel voor piloten Brussels Airlines

Directie en vakbonden bij Brussels Airlines zijn het maandagavond eens geworden over een voorstel om de koopkracht en werkdruk van de piloten te verbeteren. Dat wordt nu aan de piloten zelf ter stemming voorgelegd.

Begin volgende week zou het resultaat bekend moeten zijn.

De directie en de bonden van de luchtvaartmaatschappij waren maandag rond 13 uur bijeengekomen voor wat een cruciale vergadering werd genoemd. De bonden hadden beloofd om de piloten nadien te briefen. 'Er moet nog grote vooruitgang worden geboekt', waarschuwden de bonden nog voor aanvang.

Iets na 23 uur was de vergadering afgelopen. Met resultaat blijkbaar, want er ligt iets op tafel om aan de piloten voor te leggen. Al wilden de bonden het woord ontwerpakkoord niet in de mond nemen. 'Er is een voorstel, en we zullen dat zo neutraal mogelijk aan de piloten voorleggen', klonk het. 'We zullen zien hoe zij erover denken.'

Ook over de inhoud wilden Anita Van Hoof (BBTK), Paul Buekenhout (LBC) en Filip Lemberechts nog niet veel kwijt. Ze willen de teksten eerst aan de piloten voorleggen. 'Er is wel vooruitgang geboekt tegenover een maand geleden', toen de piloten twee dagen staakten. 'Er ligt nu een heel gedetailleerd voorstel op tafel.'

Er zou zowel iets in zitten inzake verloning als wat betreft werk-privébalans. 'Dat laatste was de grootste bezorgdheid van de piloten. Het is belangrijk dat zij een oordeel kunnen vellen over dat punt', aldus Lemberechts.

De directie reageerde via een persbericht. Zij heeft het over een voorstel met maatregelen om de regels rond dienst- en rusttijden, en de balans tussen werk- en privéleven te verbeteren. Ook is er een compensatieregeling voor de piloten.

'Het nieuwe voorstel betekent voor de maatschappij een belangrijke investering, zowel financieel als qua werkkracht, en beantwoordt aan de meerderheid van de bekommernissen van de cockpitgemeenschap van Brussels Airlines', voegt de directie nog toe. 'We hopen op basis van het ingediende voorstel tot een akkoord te komen.'