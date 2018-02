Nieuwe eigenaar voor activiteiten VLM Airlines op Zaventem

Een Nederlandse investeerder neemt de activiteiten over die VLM Airlines had op Brussels Airport.

Het gaat onder meer om twee Airbus A320-vliegtuigen en een 40-tal werknemers. Zij veranderen voor de tweede keer in minder dan een jaar van eigenaar.

SHS Aviation doet die activiteiten (omschreven als VLM Airlines Brussels) nu alweer van de hand. Ze worden overgenomen door een Nederlandse investeerder, over wie er geen details worden vrijgegeven. Hij zal zich met de A320's concentreren op lease- en chartervluchten, zoals VLM dat tot nu ook deed. De investeerder neemt ook de ambitie over om op termijn langeafstandsvluchten op te starten tussen Europa en Azië met Airbus A330-toestellen.

Voor de werknemers in Zaventem verandert er niets , benadrukt een woordvoerder van de nieuwe investeerder.

Of de nieuwe eigenaar voortgaat met de naam VLM Airlines Brussels, is niet duidelijk.

De holding nam intussen opnieuw afscheid van Karl Rickard, die eind november nog maar als CEO was aangesteld.

SHS Aviation BV is een Nederlandse holding, voor 60 procent in Nederlandse en voor 40 procent in Chinese handen. Er zijn volgens een woordvoerder geen banden tussen de holding en de nieuwe eigenaar van de Brusselse VLM-activiteiten.