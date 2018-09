Nieuwe staking Ryanair treft ruim 40.000 reizigers

Door de syndicale actie in zes Europese landen zijn ongeveer 250 vluchten geannuleerd op een totaal van 2.400.

De Ierse lagekostenvlieger Ryanair heeft vrijdag opnieuw te kampen met sociale onrust, uit protest tegen de ongunstige werkomstandigheden. In zes landen - België, Nederland, Duitsland, Spanje, Italië en Portugal - houdt een deel van het cabinepersoneel een 24-urenstaking. In Duitsland doen bovendien de piloten mee.

Aanvankelijk had Ryanair gezegd dat 150 vluchten zouden worden geschrapt als gevolg van de actie door 'een kleine minderheid van het cabinepersoneel'. Maar omdat de Duitse piloten ook op de kar sprongen, dienden tot 100 extra verbindingen te worden geschrapt. Het bedrijf wees er vrijdag op dat meer dan 2.150 van de 2.400 geplande vluchten wel doorgaan.

In totaal zijn meer dan 40.000 passagiers getroffen. Dat maakt er de tweede groiotste eendagsstaking van: in augustus konden zo'n 55.000 klanten niet vliegen door een pilotenstaking in vijf landen.