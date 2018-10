Nieuwe stakingen mogelijk bij Ryanair

Meerdere stakingen zijn mogelijk eind dit jaar. De vakbonden eisen de toepassing van de nationale arbeidswetgeving in de landen waar Ryanair actief is.

'We geven Ryanair de kans om zijn positie radicaal bij te schroeven, maar dat dit zal moeten gebeuren voor het einde van het jaar. Indien dit niet gebeurt zullen er meerdere stakingen gepland worden eind dit jaar', klinkt het in een persbericht.

Nationale wetgeving

Vakbondsman Hans Elsen (LBC-NVK) laat weten dat Ryanair nergens de nationale wetgeving toepast. 'Er worden daarover verklaringen afgelegd in de pers, maar in de realiteit wordt het beleid niet aangepast. Zo zijn er recentelijk nog twee mensen in België ontslagen volgens Iers recht', aldus Elsen.

En ook de aangekondigde sluiting van de basis van Ryanair in Eindhoven is volgens de vakbondsman een voorbeeld van een harteloos en onmenselijk beleid. 'Dit is ook niet volgens Nederlandse wetgeving verlopen. De mensen in Eindhoven krijgen vijf weken de tijd om te verhuizen naar een andere basis. Op zo'n korte tijd kan je je privéleven niet omgooien.'