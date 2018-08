Nieuwe stakingsdreiging bij Air France-KLM

De nieuwe topman van Air France-KLM, Benjamin Smith, krijgt al meteen te kampen met sociale onrust. Dat weegt op het aandeel van de luchtvaartmaatschappij. Er is bovendien ophef rond zijn salaris.

Smith werd donderdagavond gepresenteerd als de opvolger van Jean-Marc Janaillac. Die struikelde in mei over het loonconflict met de piloten van Air France. Hij zette zijn job op het spel om de stakingsgolf bij de luchtvaartmaatschappij in te dammen. Maar zijn opvolger krijgt ook al meteen een waarschuwing op zijn bord.

De Franse vakbond CGT eist van de nieuwe CEO dat hij ingaat op de looneisen van het personeel van Air France. Zo niet, dan zijn nieuwe stakingen onvermijdelijk.

Schade

Meerdere Franse vakbonden zijn ook verbolgen over het feit dat de nieuwe baas geen Fransman is. De vakbonden komen op 27 augustus bijeen om te praten over vervolgstappen in het loonconflict bij Air France. Eerdere stakingen zadelden het bedrijf al op met honderden miljoenen euro's aan kosten en de nodige schade aan het imago.

Een woordvoerder van de CGT zegt te volharden in eerdere eisen. 'Als Smith niet in staat is om de dialoog met bonden bij Air France aan te gaan, dan zijn acties onvermijdelijk.' Hij wees ook op de angst dat het bedrijf meer en meer inzet op goedkopere divisies, wat uiteindelijk zal leiden tot lagere salarissen voor personeel.

Smith wacht de loodzware taak om kosten te besparen, terwijl er ook operationeel de nodige verbeteringen moeten worden doorgevoerd. Ook zal hij de vakbonden tevreden moeten houden. En dat alles terwijl de Franse staat als grote aandeelhouder over de schouder meekijkt.

KLM

Ook bij de Nederlandse dochter KLM gaan de piloten actievoeren in een roep om betere arbeidsvoorwaarden, nu de luchtvaartmaatschappij een laatste cao-bod van pilotenbond VNV van de hand heeft gewezen. Volgens de vakbond wordt ook in het laatste voorstel dat KLM donderdagavond deed 'te weinig geluisterd naar de zorgen en bezwaren die al jaren leven bij de vliegers'.

Hoe de acties eruit komen te zien, maakte de bond niet bekend. Stakingen worden niet uitgesloten.

KLM had tot vrijdagochtend om op een finaal bod van de pilotenbond in te gaan. Daarbij werd de voorgestelde datum voor werkdrukverlichting, zoals de bond had gevraagd, flink naar voren gehaald. Voor VNV was het toch niet voldoende. Onder meer op het gebied van werk- en rusttijdenregeling eisen de bonden verdere verbeteringen.

Loon

4,25 miljoen Smith zou jaarlijks tot 4,25 miljoen euro kunnen opstrijken, drie keer zo veel als zijn voorganger.

Intussen blijkt dat Smith meer dan drie keer zoveel zal verdienen als zijn voorganger. Dat vernam het Franse persagentschap AFP. Smith zou jaarlijks tot 4,25 miljoen euro kunnen opstrijken. De 46-jarige Smith kan rekenen op een vaste som van 900.000 euro, aangevuld met een variabele bonus die - in functie van de resultaten - kan oplopen tot 1,35 miljoen euro. Dat kan nog aangevuld worden met aandelen.